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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 14:00 | Обновлено 26 января 2024, 14:04
306
0

Где смотреть товарищеский матч Шахтер – Марибор

Поединок состоится 28 января, начало – в 16:30

26 января 2024, 14:00 | Обновлено 26 января 2024, 14:04
306
0
Где смотреть товарищеский матч Шахтер – Марибор
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят донецкий «Шахтер» и клуба «Марибор» из Словении.

Игра пройдет в Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум».

Начало поединка – в 16:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матч будет вестись на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер» Донецк.

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Источник Sport.ua
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