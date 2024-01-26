Украина. Премьер лига26 января 2024, 14:00 | Обновлено 26 января 2024, 14:04
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Где смотреть товарищеский матч Шахтер – Марибор
Поединок состоится 28 января, начало – в 16:30
26 января 2024, 14:00 | Обновлено 26 января 2024, 14:04
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В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят донецкий «Шахтер» и клуба «Марибор» из Словении.
Игра пройдет в Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум».
Начало поединка – в 16:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямая трансляция матч будет вестись на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер» Донецк.
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