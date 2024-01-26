Где смотреть товарищеский матч Шахтер – Марибор

В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят донецкий «Шахтер» и клуба «Марибор» из Словении.

Игра пройдет в Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум».

Начало поединка – в 16:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матч будет вестись на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер» Донецк.