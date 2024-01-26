Источник: Динамо заинтересовалось центральным защитником Заглембе
Алекс Лавничак, который в этом сезоне забил 2 гола в чемпионате, попал на радар столичного клуба
Киевское «Динамо» заинтересовано в трансфере защитника «Заглембе» Алекса Лавничака. Об этом сообщает журналист Петр Слонка.
«Киевское «Динамо» заинтересовалось также другим защитником из Экстраклассы — Алексом Лавничаком из «Заглембе» (Любин). И он не единственный центральный защитник из Польши, которым интересуется «Динамо», но он самый дешевый из кандидатов», — написал Слонка в соцсетях.
24-летний Лавничак имеет рост 189 см и играет на позиции центрального защитника. В текущем сезоне сыграл 14 матчей Экстраклассы, забил 2 гола. Контракт с «Заглембе» рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
Ранее Слонка сообщал, что киевляне заинтересовались центральным защитником польской «Краковии» Вирджилом Гице.
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