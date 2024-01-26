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  4. Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
26 января 2024, 13:57 |
482
0

Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Australian Open 2024

26 января 2024, 13:57 |
482
0
Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

27 января состоятся финал женского одиночного разряда на Открытом чемпионата Австралии 2024.

12-я сеяная китаянка Чжэн Циньвень, которая выбила из турнира украинку Даяну Ястремску, сыграет против действующей чемпионкой австралийского мейджора Арины Соболенко (№2 WTA).

Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте Australian Open Rod Laver Arena. Время начала игры – не ранее 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую китаянка проиграла.

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Арина Соболенко смотреть онлайн Australian Open 2024 Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
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