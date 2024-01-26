Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Australian Open 2024
27 января состоятся финал женского одиночного разряда на Открытом чемпионата Австралии 2024.
12-я сеяная китаянка Чжэн Циньвень, которая выбила из турнира украинку Даяну Ястремску, сыграет против действующей чемпионкой австралийского мейджора Арины Соболенко (№2 WTA).
Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте Australian Open Rod Laver Arena. Время начала игры – не ранее 10:30 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую китаянка проиграла.
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