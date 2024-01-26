Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Финальные тренировки Динамо накануне первого контрольного матча
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 13:48 |
764
1

ВИДЕО. Финальные тренировки Динамо накануне первого контрольного матча

По отдельной программе работали несколько футболистов

26 января 2024, 13:48 |
764
1
ВИДЕО. Финальные тренировки Динамо накануне первого контрольного матча
ФК Динамо Киев

Завершился четвертый день тренировочного сбора «бело-синих» в Турции. В целом занятия состояло из игровых упражнений, во время которых команда работала над техническими навыками и командным взаимодействием, в частности отрабатывала контроль мяча, прессинг, работала над качеством передач и ударов.

В четверг почти все игроки присоединились к работе в основной группе. Кроме Андрея Ярмоленко по отдельной программе работали только Бенито и Самба Диалло - оба выполняли больше беговой работы в то время когда основная группа работала с мячами.

В пятницу «Динамо» проведет первый матч в этом году. В контрольном матче команда Александра Шовковского встретится с «Балкани» (Косово). Игра начнется в 16:00 по киевскому времени (17:00 по местному).

finalnye-trenirovki-dinamo-nakanune-pervogo-kontrolnogo-matcha
finalnye-trenirovki-dinamo-nakanune-pervogo-kontrolnogo-matcha-foto-1
finalnye-trenirovki-dinamo-nakanune-pervogo-kontrolnogo-matcha-foto-2
finalnye-trenirovki-dinamo-nakanune-pervogo-kontrolnogo-matcha-foto-3
finalnye-trenirovki-dinamo-nakanune-pervogo-kontrolnogo-matcha-foto-4

По теме:
ФОТО. «Спасибо моей команде». Ястремская показала снимки с тренировок на AO
От Дашкова до Беседина:сборная уроженцев Харьковщины в Динамо
Источник: Динамо заинтересовалось центральным защитником Заглембе
Динамо Киев учебно-тренировочные сборы видео фото
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Теннис | 26 января 2024, 08:50 11
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024

Людмила и Алена Остапенко в двух сетах обыграли тандем Дабровски / Рутлифф

Кони, переправа и Металлист 1925
Футбол | 26 января 2024, 12:42 10
Кони, переправа и Металлист 1925
Кони, переправа и Металлист 1925

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о перспективах радикально обновленных «1925-х»

Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Футбол | 26.01.2024, 07:30
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Футбол | 25.01.2024, 15:34
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Уже без Жироны. Известны полуфинальные пары Кубка Испании
Футбол | 26.01.2024, 14:46
Уже без Жироны. Известны полуфинальные пары Кубка Испании
Уже без Жироны. Известны полуфинальные пары Кубка Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
Весь бамбасс сосал у нас !
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
24.01.2024, 19:44 13
Футбол
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
24.01.2024, 09:46
Теннис
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
25.01.2024, 06:59 12
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
25.01.2024, 00:43 5
Футбол
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
24.01.2024, 14:27 8
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем