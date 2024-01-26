ВИДЕО. Финальные тренировки Динамо накануне первого контрольного матча

Завершился четвертый день тренировочного сбора «бело-синих» в Турции. В целом занятия состояло из игровых упражнений, во время которых команда работала над техническими навыками и командным взаимодействием, в частности отрабатывала контроль мяча, прессинг, работала над качеством передач и ударов.

В четверг почти все игроки присоединились к работе в основной группе. Кроме Андрея Ярмоленко по отдельной программе работали только Бенито и Самба Диалло - оба выполняли больше беговой работы в то время когда основная группа работала с мячами.

В пятницу «Динамо» проведет первый матч в этом году. В контрольном матче команда Александра Шовковского встретится с «Балкани» (Косово). Игра начнется в 16:00 по киевскому времени (17:00 по местному).