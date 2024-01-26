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Англия
26 января 2024, 13:24 | Обновлено 26 января 2024, 13:31
472
0

КЛОПП: «В другом мире я бы ничего никому не сказал до конца сезона»

Немец пояснил свое заявление о планах

26 января 2024, 13:24 | Обновлено 26 января 2024, 13:31
472
0
КЛОПП: «В другом мире я бы ничего никому не сказал до конца сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о причинах, по которым он решился сообщить об уходе из клуба в разгар текущего сезона.

«В другом мире я бы ничего никому не сказал до конца сезона. Побеждал бы, а потом сказал, что я ухожу. Но в нашем мире это невозможно – невозможно держать такие вещи в секрете. На это повлияло множество вещей, и в первую очередь – моя личная ситуация. Люди, команда, клуб – все должны знать о таком заранее.

Им нужно что-то планировать, клубу нужно время. Я уверен, что, если тебе нужно принять такое решение, лучше сделать это заранее. Если бы в следующем сезоне в сентябре я бы осознал, что больше не могу этим заниматься, все было бы гораздо хуже. Этот клуб, все, что мы построили вместе, – это могло бы пошатнуться, если бы я принял неверное решение или сделал его не вовремя. Поэтому мне было важно сказать об этом как можно раньше», – рассказал Юрген Клопп.

Напомним, ныне 56-летний Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

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Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Ливерпуль
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