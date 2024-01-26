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  4. Одолел, но не превзошел. Синнер не побил рекорд Джоковича на Aus Open
Australian Open
26 января 2024, 13:11 | Обновлено 26 января 2024, 13:21
726
4

Одолел, но не превзошел. Синнер не побил рекорд Джоковича на Aus Open

Итальянец не пустил серба в финал

26 января 2024, 13:11 | Обновлено 26 января 2024, 13:21
726
4
Одолел, но не превзошел. Синнер не побил рекорд Джоковича на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии переиграл лидера мирового тенниса Новака Джоковича из Сербии – 6:1, 6:2, 6:7 (8:6), 6:3.

22-летний Синнер, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР, вышел в финал турнира серии Grand Slam впервые в карьере. На кортах в Мельбурне-2024 Янник до матча с Джоковичем не проиграл ни сета.

Синнер стал самым молодым финалистом Australian Open, начиная с 2008-го. Тогда титул впервые выиграл Новак Джокович. Сербу было 20 лет.

Ранее сообщалось, что Джокович в матче с Синнером отметился личным антидостижением.

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Янник Синнер Новак Джокович Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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T-800
Перевершив без варіантів
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0
T-800
ДЯКУЄМО ВАМ, БАТЬКИ ТЕНІСУ,  ЗА РЕКОРДИ. Старі собаки ще пограються мускулами!!!
бо цуценята думають, що вони найкращніші
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-1
T-800
встояв і гендерний рекорд турніру (тільки Маргарет Корт перемагала 11 і більше разів на турнірі)
БАГАТО СТОРІН В + серби с братушками в мінусі, таке життя ...
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-1
T-800
Вітання Роду Лейверу та Дональду Баджу, рекорди яких знову встояли (двічі по 4 переможні шоломи поспіль у австралійя і одного разу 6 у американця), встояв і більш молодий рекорд Штефі Граф (Золотий Шолом)
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