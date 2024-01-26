Одолел, но не превзошел. Синнер не побил рекорд Джоковича на Aus Open

Итальянский теннисист Янник Синнер в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии переиграл лидера мирового тенниса Новака Джоковича из Сербии – 6:1, 6:2, 6:7 (8:6), 6:3.

22-летний Синнер, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР, вышел в финал турнира серии Grand Slam впервые в карьере. На кортах в Мельбурне-2024 Янник до матча с Джоковичем не проиграл ни сета.

Синнер стал самым молодым финалистом Australian Open, начиная с 2008-го. Тогда титул впервые выиграл Новак Джокович. Сербу было 20 лет.

Ранее сообщалось, что Джокович в матче с Синнером отметился личным антидостижением.