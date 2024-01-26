И в провале уникален! Джокович отметился личным антидостижением
Новак проиграл Яннику Синнеру в полуфинале Aus Open
Серб Новак Джокович во встрече 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии с Янником Синнером из Италии потерпел поражение в четырех сетах и завершил свои выступления на турнире.
Ко всему прочему, Джокович в поединке против Синнера не смог заработать ни одного брейк-пойнта.
Подобное случилось с ним впервые в карьере на турнирах серии Grand Slam.
К слову, Синнер во встрече заработал 11 брейк-пойнтов и пять из них реализовал.
Напомним, в финале Australian Open 2024 Янник Синнер сыграет 28 января с победителем встречи Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия).
Ранее сообщалось, что поражение от Синнера стало для Джоковича историческим.
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