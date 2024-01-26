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  4. И в провале уникален! Джокович отметился личным антидостижением
Australian Open
26 января 2024, 11:06 | Обновлено 26 января 2024, 11:10
484
0

И в провале уникален! Джокович отметился личным антидостижением

Новак проиграл Яннику Синнеру в полуфинале Aus Open

26 января 2024, 11:06 | Обновлено 26 января 2024, 11:10
484
0
И в провале уникален! Джокович отметился личным антидостижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Серб Новак Джокович во встрече 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии с Янником Синнером из Италии потерпел поражение в четырех сетах и завершил свои выступления на турнире.

Ко всему прочему, Джокович в поединке против Синнера не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Подобное случилось с ним впервые в карьере на турнирах серии Grand Slam.

К слову, Синнер во встрече заработал 11 брейк-пойнтов и пять из них реализовал.

Напомним, в финале Australian Open 2024 Янник Синнер сыграет 28 января с победителем встречи Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия).

Ранее сообщалось, что поражение от Синнера стало для Джоковича историческим.

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Новак Джокович Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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