Синнер напомнил. Джокович потерпел на Aus Open историческое поражение

Сербский теннисист Новак Джокович, который возглавляет мировой рейтинге, в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии проиграл Яннику Синнеру из Италии.

Исход встречи решился в пользу итальянца в четырех сетах – 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Для Джоковича это поражение в Мельбурне стало первым с 2018 года, когда в четвертом круге его выбил из турнира Хен Чон. С тех пор Новак не знал горечи поражений в Австралии 2195 дней.

Победная серия серба прервалась на отметке в 33 поединка.

Напомним, брал титулы Australian Open 10 раз – 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023.