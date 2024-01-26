Партизан претендует на хавбека Шахтера

Как стало известно Sport.ua, лидер чемпионата Сербии белградский «Партизан» заинтересован в услугах полузащитника «Шахтера» Алексея Кащука.

Руководители сербского гранда имеют хорошие отношения с директором по футболу Шахтера Дарио Срной. Главный тренер «Партизан» Игорь Дуляй - близкий друг Срны. По этой линии уже состоялась аренда опорника «горняков» Денила Кастильо в столицу Сербии.

По нашей информации, сербский клуб может подписать Кащука за 1 млн. евро, но оставить 50 процентов прав с последующей продажи «Шахтеру».

Сейчас Алексей Кащук находится в Киеве и восстанавливается после травмы. Он не входит в планы наставника команды Марино Пушича и должен искать себе новую команду. Контракт игрока с «Шахтером» действует до конца нынешнего сезона. По сообщению СМИ, в услугах футболиста были заинтересованы «Хайдук», «Фамаликан», «Базель» и ПАОК.