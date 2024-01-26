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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 13:05 | Обновлено 26 января 2024, 13:09
803
0

Партизан претендует на хавбека Шахтера

Алексей Кащук заинтересовал лидера чемпионата Сербии

26 января 2024, 13:05 | Обновлено 26 января 2024, 13:09
803
0
Партизан претендует на хавбека Шахтера
ФК Шахтер. Алексей Кащук

Как стало известно Sport.ua, лидер чемпионата Сербии белградский «Партизан» заинтересован в услугах полузащитника «Шахтера» Алексея Кащука.

Руководители сербского гранда имеют хорошие отношения с директором по футболу Шахтера Дарио Срной. Главный тренер «Партизан» Игорь Дуляй - близкий друг Срны. По этой линии уже состоялась аренда опорника «горняков» Денила Кастильо в столицу Сербии.

По нашей информации, сербский клуб может подписать Кащука за 1 млн. евро, но оставить 50 процентов прав с последующей продажи «Шахтеру».

Сейчас Алексей Кащук находится в Киеве и восстанавливается после травмы. Он не входит в планы наставника команды Марино Пушича и должен искать себе новую команду. Контракт игрока с «Шахтером» действует до конца нынешнего сезона. По сообщению СМИ, в услугах футболиста были заинтересованы «Хайдук», «Фамаликан», «Базель» и ПАОК.

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Алексей Кащук Партизан Белград Шахтер Донецк инсайд
Источник Sport.ua
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