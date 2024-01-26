Украина. Премьер лига26 января 2024, 12:26 | Обновлено 26 января 2024, 12:52
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Экс-игрок Минаян продолжит карьеру в клубе Второй лиги
«Кудровка» усиливается опытными игроками
26 января 2024, 12:26 | Обновлено 26 января 2024, 12:52
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Как стало известно Sport.ua, полузащитник Валерий Рогозинский, который в последнее время выступал за «Минай», трудоустроился во второлиговой «Кудровке».
В активе 28-летнего новичка «Кудровки» есть также выступления за «Николаев» и «Альянс».
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Кудровки» станет Василий Баранов, ранее работавший с молодежным составом «Ворсклы».
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