Экс-игрок Минаян продолжит карьеру в клубе Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Валерий Рогозинский, который в последнее время выступал за «Минай», трудоустроился во второлиговой «Кудровке».

В активе 28-летнего новичка «Кудровки» есть также выступления за «Николаев» и «Альянс».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Кудровки» станет Василий Баранов, ранее работавший с молодежным составом «Ворсклы».