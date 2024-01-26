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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 12:26 | Обновлено 26 января 2024, 12:52
478
0

Экс-игрок Минаян продолжит карьеру в клубе Второй лиги

«Кудровка» усиливается опытными игроками

26 января 2024, 12:26 | Обновлено 26 января 2024, 12:52
478
0
Экс-игрок Минаян продолжит карьеру в клубе Второй лиги
ФК Минай. Валерий Рогозинский

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Валерий Рогозинский, который в последнее время выступал за «Минай», трудоустроился во второлиговой «Кудровке».

В активе 28-летнего новичка «Кудровки» есть также выступления за «Николаев» и «Альянс».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Кудровки» станет Василий Баранов, ранее работавший с молодежным составом «Ворсклы».

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трансферы Минай инсайд Вторая лига Украины Кудровка Валерий Рогозинский
Источник Sport.ua
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