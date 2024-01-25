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Украина. Вторая лига
25 января 2024, 19:48 |
1006
0

Стало известно, кто возглавит Кудровку

У клуба Второй лиги новый главный тренер

25 января 2024, 19:48 |
1006
0
Стало известно, кто возглавит Кудровку
ФК Заря. Василий Баранов

По информации нашего источника, второлиговую «Кудровку» уже в ближайшее время возглавит 44-летний Василий Баранов.

В свое время он защищал цвета луганской «Зари», а, повесив бутсы на гвоздь, тренировал «Зарю» и полтавскую «Ворсклу» (U-19).

Сейчас «Кудровка» – единственная команда Второй лиги, у которой нет главного тренера. Но скоро эта вакансия будет закрыта.

Пока что «Кудровка» занимает шестое место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 24 очка в 16 поединках.

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Кудровка Вторая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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