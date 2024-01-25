Стало известно, кто возглавит Кудровку

По информации нашего источника, второлиговую «Кудровку» уже в ближайшее время возглавит 44-летний Василий Баранов.

В свое время он защищал цвета луганской «Зари», а, повесив бутсы на гвоздь, тренировал «Зарю» и полтавскую «Ворсклу» (U-19).

Сейчас «Кудровка» – единственная команда Второй лиги, у которой нет главного тренера. Но скоро эта вакансия будет закрыта.

Пока что «Кудровка» занимает шестое место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 24 очка в 16 поединках.