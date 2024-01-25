Украина. Вторая лига25 января 2024, 19:48 |
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Стало известно, кто возглавит Кудровку
У клуба Второй лиги новый главный тренер
25 января 2024, 19:48 |
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По информации нашего источника, второлиговую «Кудровку» уже в ближайшее время возглавит 44-летний Василий Баранов.
В свое время он защищал цвета луганской «Зари», а, повесив бутсы на гвоздь, тренировал «Зарю» и полтавскую «Ворсклу» (U-19).
Сейчас «Кудровка» – единственная команда Второй лиги, у которой нет главного тренера. Но скоро эта вакансия будет закрыта.
Пока что «Кудровка» занимает шестое место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 24 очка в 16 поединках.
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