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Англия
26 января 2024, 12:09 | Обновлено 26 января 2024, 12:26
604
0

«Сможем порадовать болельщиков». Хавбек сменил Ман Сити на Вест Хэм

Новая команда у Калвина Филлипса

26 января 2024, 12:09 | Обновлено 26 января 2024, 12:26
604
0
«Сможем порадовать болельщиков». Хавбек сменил Ман Сити на Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

Лондонский «Вест Хэм» уведомил о переходе из «Манчестер Сити» полузащитника Калвина Филлипса.

«Уверен, что мы сможем порадовать болельщиков «Вест Хэма», – заявил Филлипс на презентационном видео, которым поделились «молотобойцы».

Игроком «Вест Хэма» Филлипс стал на правах аренды до конца нынешнего сезона. Летом лондонский клуб сможет выкупить контракт Калвина у «горожан».

В этом сезоне 28-летний Калвин Филлипс сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Филлипс может стать игроком «Барселоны».

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Источник ФК Вест Хэм
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