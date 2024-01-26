«Сможем порадовать болельщиков». Хавбек сменил Ман Сити на Вест Хэм
Новая команда у Калвина Филлипса
Лондонский «Вест Хэм» уведомил о переходе из «Манчестер Сити» полузащитника Калвина Филлипса.
«Уверен, что мы сможем порадовать болельщиков «Вест Хэма», – заявил Филлипс на презентационном видео, которым поделились «молотобойцы».
Игроком «Вест Хэма» Филлипс стал на правах аренды до конца нынешнего сезона. Летом лондонский клуб сможет выкупить контракт Калвина у «горожан».
В этом сезоне 28-летний Калвин Филлипс сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что Филлипс может стать игроком «Барселоны».
Incoming message from @KalvinPhillips 🤳 pic.twitter.com/1uKITOCNUn— West Ham United (@WestHam) January 26, 2024
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