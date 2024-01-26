«Сможем порадовать болельщиков». Хавбек сменил Ман Сити на Вест Хэм

Лондонский «Вест Хэм» уведомил о переходе из «Манчестер Сити» полузащитника Калвина Филлипса.

«Уверен, что мы сможем порадовать болельщиков «Вест Хэма», – заявил Филлипс на презентационном видео, которым поделились «молотобойцы».

Игроком «Вест Хэма» Филлипс стал на правах аренды до конца нынешнего сезона. Летом лондонский клуб сможет выкупить контракт Калвина у «горожан».

В этом сезоне 28-летний Калвин Филлипс сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Филлипс может стать игроком «Барселоны».