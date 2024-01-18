Снова? Барселона хочет подписать полузащитника Манчестер Сити

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно хочет арендовать английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает испанское издание Fichajes.

Однако источник отмечает, что подписать 28-летнего футболиста будет трудно, ведь на него также претендует мадридский «Атлетико».

Напомним, летом 2023 года «Барселона» подписала другого полузащитника «Манчестер Сити» – Илкая Гюндогана.

В этом сезоне Калвин Филлипс провел 10 матчей (всего 318 игровых минут) за «Манчестер Сити», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов.