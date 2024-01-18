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Испания
18 января 2024, 16:21 | Обновлено 18 января 2024, 16:32
870
0

Снова? Барселона хочет подписать полузащитника Манчестер Сити

Калвин Филлипс может продолжить карьеру в Ла Лиге

18 января 2024, 16:21 | Обновлено 18 января 2024, 16:32
870
0
Снова? Барселона хочет подписать полузащитника Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно хочет арендовать английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает испанское издание Fichajes.

Однако источник отмечает, что подписать 28-летнего футболиста будет трудно, ведь на него также претендует мадридский «Атлетико».

Напомним, летом 2023 года «Барселона» подписала другого полузащитника «Манчестер Сити» – Илкая Гюндогана.

В этом сезоне Калвин Филлипс провел 10 матчей (всего 318 игровых минут) за «Манчестер Сити», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов.

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Калвин Филлипс Манчестер Сити Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид аренда игрока
Источник Fichajes.net
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