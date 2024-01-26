Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Первое поражение Джоковича в полуфинале Australian Open
Australian Open
26 января 2024, 11:24 | Обновлено 26 января 2024, 11:25
374
1

ВИДЕО. Первое поражение Джоковича в полуфинале Australian Open

Новак ничего не сумел противопоставить Яннику Синнеру

26 января 2024, 11:24 | Обновлено 26 января 2024, 11:25
374
1
ВИДЕО. Первое поражение Джоковича в полуфинале Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четырех сетах – 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.

Синнер прервал винстрик Джоковича на кортах Мельбурна, который составлял 33 поединка. Ранее Новак никогда не проигрывал в Мельбурне, если заходил дальше 1/4 финала.

Это была седьмая встреча теннисистов. Синнер выиграл 3-й очный поединок.

В финале Australian Open Янник сыграет против победителя матча Александр Зверев – Даниил Медведев.

По теме:
И в провале уникален! Джокович отметился личным антидостижением
Синнер напомнил. Джокович потерпел на Aus Open историческое поражение
КМ. Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Комментарии тренера и футболистов
Новак Джокович Янник Синнер Australian Open 2024 видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Теннис | 25 января 2024, 11:35 7
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open

25 января украинка проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии

«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
Футбол | 25 января 2024, 11:48 16
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко

Легендарный футболист «Динамо» сказал, что «выбирают другие»

Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Теннис | 26.01.2024, 09:15
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Теннис | 25.01.2024, 14:40
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
Теннис | 26.01.2024, 02:13
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Пидор ватный .братушка русская 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 29
Футбол
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
25.01.2024, 18:40 7
Теннис
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
24.01.2024, 19:44 13
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
24.01.2024, 23:42 8
Футбол
Ястремская оправдала 16-летнюю украинку, которая пожала руку россиянке
Ястремская оправдала 16-летнюю украинку, которая пожала руку россиянке
24.01.2024, 08:02 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем