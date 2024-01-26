ВИДЕО. Первое поражение Джоковича в полуфинале Australian Open

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четырех сетах – 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.

Синнер прервал винстрик Джоковича на кортах Мельбурна, который составлял 33 поединка. Ранее Новак никогда не проигрывал в Мельбурне, если заходил дальше 1/4 финала.

Это была седьмая встреча теннисистов. Синнер выиграл 3-й очный поединок.

В финале Australian Open Янник сыграет против победителя матча Александр Зверев – Даниил Медведев.