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  4. Брат Бензема отреагировал на новость о возможном возвращении Карима в Реал
Испания
26 января 2024, 10:38 |
128
0

Брат Бензема отреагировал на новость о возможном возвращении Карима в Реал

Француз покинул мадридский клуб летом прошлого года

26 января 2024, 10:38 |
128
0
Брат Бензема отреагировал на новость о возможном возвращении Карима в Реал
Instagram. Гресси и Карим Бензема

После того, как в СМИ распространилась новость о том, что главный тренер «Реала» попросил руководство «сливочных» вернуть форварда Карима Бензема в Мадрид, о том, что француз вновь станет игроком мадридского клуба, начали говорить как о едва ли не свершившемся факте.

Брат Карима, Гресси Бензема, отреагировал на ажиотаж вокруг имени своего звездного родственника, оставив короткое сообщение на своей странице в Instagram.

«Лжецы», – написал Гресси под скриншотом одной из новостей в СМИ.

Напомним, что Бензема выступал за «Реал» с 2009 года и покинул Мадрид по окончании прошлого сезона, перейдя в саудовский «Аль-Иттихад».

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Карим Бензема Реал Мадрид Карло Анчелотти Аль-Иттихад Джидда
Источник Instagram
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