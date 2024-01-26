Брат Бензема отреагировал на новость о возможном возвращении Карима в Реал

После того, как в СМИ распространилась новость о том, что главный тренер «Реала» попросил руководство «сливочных» вернуть форварда Карима Бензема в Мадрид, о том, что француз вновь станет игроком мадридского клуба, начали говорить как о едва ли не свершившемся факте.

Брат Карима, Гресси Бензема, отреагировал на ажиотаж вокруг имени своего звездного родственника, оставив короткое сообщение на своей странице в Instagram.

«Лжецы», – написал Гресси под скриншотом одной из новостей в СМИ.

Напомним, что Бензема выступал за «Реал» с 2009 года и покинул Мадрид по окончании прошлого сезона, перейдя в саудовский «Аль-Иттихад».