Брат Бензема отреагировал на новость о возможном возвращении Карима в Реал
Француз покинул мадридский клуб летом прошлого года
После того, как в СМИ распространилась новость о том, что главный тренер «Реала» попросил руководство «сливочных» вернуть форварда Карима Бензема в Мадрид, о том, что француз вновь станет игроком мадридского клуба, начали говорить как о едва ли не свершившемся факте.
Брат Карима, Гресси Бензема, отреагировал на ажиотаж вокруг имени своего звездного родственника, оставив короткое сообщение на своей странице в Instagram.
«Лжецы», – написал Гресси под скриншотом одной из новостей в СМИ.
Напомним, что Бензема выступал за «Реал» с 2009 года и покинул Мадрид по окончании прошлого сезона, перейдя в саудовский «Аль-Иттихад».
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