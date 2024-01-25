Анчелотти просит Реал вернуть Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросил руководство клуба вернуть французского форварда Карима Бензема, который летом прошлого года перешел в «Аль-Иттихад».

Напомним, у Бензема возник конфликт с главным тренером «Аль Иттихада» Марсело Гальярдо, который отстранил 36-летнего француза от работы с командой. Форвард хочет покинуть Саудовскую Аравию, интерес к нему уже проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и его бывший клуб, «Лион».

Руководство «Реала» ответило Анчелотти, что на данный момент возвращение Бензема невозможно, для этого форвард должен сделать шаг навстречу клубу.