Анчелотти просит Реал вернуть Бензема
Звездный форвард может вернуться в Мадрид
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросил руководство клуба вернуть французского форварда Карима Бензема, который летом прошлого года перешел в «Аль-Иттихад».
Напомним, у Бензема возник конфликт с главным тренером «Аль Иттихада» Марсело Гальярдо, который отстранил 36-летнего француза от работы с командой. Форвард хочет покинуть Саудовскую Аравию, интерес к нему уже проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и его бывший клуб, «Лион».
Руководство «Реала» ответило Анчелотти, что на данный момент возвращение Бензема невозможно, для этого форвард должен сделать шаг навстречу клубу.
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