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Испания
25 января 2024, 20:26 |
678
0

Анчелотти просит Реал вернуть Бензема

Звездный форвард может вернуться в Мадрид

25 января 2024, 20:26 |
678
0
Анчелотти просит Реал вернуть Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросил руководство клуба вернуть французского форварда Карима Бензема, который летом прошлого года перешел в «Аль-Иттихад».

Напомним, у Бензема возник конфликт с главным тренером «Аль Иттихада» Марсело Гальярдо, который отстранил 36-летнего француза от работы с командой. Форвард хочет покинуть Саудовскую Аравию, интерес к нему уже проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и его бывший клуб, «Лион».

Руководство «Реала» ответило Анчелотти, что на данный момент возвращение Бензема невозможно, для этого форвард должен сделать шаг навстречу клубу.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Football Espana
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