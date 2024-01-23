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Саудовская Аравия
23 января 2024, 17:33 | Обновлено 23 января 2024, 17:37
1867
1

Бензема хочет «быстро и навсегда» покинуть Аль-Иттихад. Названы причины

Не может показать свой уровень

23 января 2024, 17:33 | Обновлено 23 января 2024, 17:37
1867
1
Бензема хочет «быстро и навсегда» покинуть Аль-Иттихад. Названы причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

По информации AFP, форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет «быстро и навсегда» расстаться с клубом и покинуть Саудовскую Аравию, поэтому не соглашается на варианты с арендой в европейский клуб.

Сообщается, что француз «чувствует давление и не может показать свой уровень» в команде, а также постоянно конфликтует с тренером Марсело Гальярдо.

Игрок успел провести встречу с руководством клуба, но ее характиризуют как неудачную. Бензема отказался комментировать ситуацию для статьи AFP.

Нападающий в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Источник France24
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Lulinnha
Даже араб хочет удрать с этого шапито... 
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