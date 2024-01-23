Бензема хочет «быстро и навсегда» покинуть Аль-Иттихад. Названы причины
Не может показать свой уровень
По информации AFP, форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет «быстро и навсегда» расстаться с клубом и покинуть Саудовскую Аравию, поэтому не соглашается на варианты с арендой в европейский клуб.
Сообщается, что француз «чувствует давление и не может показать свой уровень» в команде, а также постоянно конфликтует с тренером Марсело Гальярдо.
Игрок успел провести встречу с руководством клуба, но ее характиризуют как неудачную. Бензема отказался комментировать ситуацию для статьи AFP.
Нападающий в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
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