Бензема хочет «быстро и навсегда» покинуть Аль-Иттихад. Названы причины

По информации AFP, форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет «быстро и навсегда» расстаться с клубом и покинуть Саудовскую Аравию, поэтому не соглашается на варианты с арендой в европейский клуб.

Сообщается, что француз «чувствует давление и не может показать свой уровень» в команде, а также постоянно конфликтует с тренером Марсело Гальярдо.

Игрок успел провести встречу с руководством клуба, но ее характиризуют как неудачную. Бензема отказался комментировать ситуацию для статьи AFP.

Нападающий в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.