Australian Open26 января 2024, 09:40 | Обновлено 26 января 2024, 09:42
553
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ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
Смотрите лучшие фотомгновения яркого матча в Мельбурне
26 января 2024, 09:40 | Обновлено 26 января 2024, 09:42
553
1
Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович из Сербии проиграл в полуфинале Australian Open 2024.
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.
Матч длился 3 часа 26 минут и завершился в четырех сетах.
Australian Open 2024. Мужчины 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Янник Синнер (Италия) [4] – 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6
Смотрите лучшие фотомгновения яркого матча в Мельбурне.
ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
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