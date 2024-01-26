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  4. ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
Australian Open
26 января 2024, 09:40 | Обновлено 26 января 2024, 09:42
553
1

ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open

Смотрите лучшие фотомгновения яркого матча в Мельбурне

26 января 2024, 09:40 | Обновлено 26 января 2024, 09:42
553
1
ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович из Сербии проиграл в полуфинале Australian Open 2024.

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

Матч длился 3 часа 26 минут и завершился в четырех сетах.

Australian Open 2024. Мужчины 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Янник Синнер (Италия) [4] – 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6

Смотрите лучшие фотомгновения яркого матча в Мельбурне.

ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open

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Источник Sport.ua
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Андрій Шевченко
всрался радной шлюхтьор
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