Товарищеские матчи
25.01.2024 17:00 – FT 3 : 1
Украина. Премьер лига26 января 2024, 09:24 | Обновлено 26 января 2024, 09:30
196
0
ВИДЕО. РУДЬКО – о тренировочном сборе и матче с Лехом
Голкипер сыграл против своей бывшей команды
26 января 2024, 09:24 | Обновлено 26 января 2024, 09:30
196
0
Голкипер «Шахтера» Артур Рудько поделился эмоциями о спарринге с польским «Лехом» (3:1) в интервью клубной пресс-службе, а также рассказал о том, как проходит учебно-тренировочный сбор.
Напомним, в общей сложности «горняки» запланировали проведение шести контрольных матчей в рамках подготовки ко второй части сезона. Перед встречей с «Лехом» подопечные Марино Пушича обыграли армянский «Пюник» (2:0).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 января 2024, 13:20 0
Се Шувэй будет сражаться за титул в женском парном разряде и в миксте
Футбол | 25 января 2024, 11:48 16
Легендарный футболист «Динамо» сказал, что «выбирают другие»
Футбол | 26.01.2024, 07:30
Футбол | 26.01.2024, 06:26
Теннис | 25.01.2024, 14:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2024, 19:44 13
25.01.2024, 00:43 5
24.01.2024, 12:51 19
24.01.2024, 08:30 40
25.01.2024, 04:33 2
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
25.01.2024, 20:47 29