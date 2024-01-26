ВИДЕО. РУДЬКО – о тренировочном сборе и матче с Лехом

Голкипер «Шахтера» Артур Рудько поделился эмоциями о спарринге с польским «Лехом» (3:1) в интервью клубной пресс-службе, а также рассказал о том, как проходит учебно-тренировочный сбор.

Напомним, в общей сложности «горняки» запланировали проведение шести контрольных матчей в рамках подготовки ко второй части сезона. Перед встречей с «Лехом» подопечные Марино Пушича обыграли армянский «Пюник» (2:0).