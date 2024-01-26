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25.01.2024 17:00 – FT 3 : 1
Лех
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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 09:24 | Обновлено 26 января 2024, 09:30
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0

ВИДЕО. РУДЬКО – о тренировочном сборе и матче с Лехом

Голкипер сыграл против своей бывшей команды

26 января 2024, 09:24 | Обновлено 26 января 2024, 09:30
196
0
ВИДЕО. РУДЬКО – о тренировочном сборе и матче с Лехом
ФК Шахтер. Артур Рудько

Голкипер «Шахтера» Артур Рудько поделился эмоциями о спарринге с польским «Лехом» (3:1) в интервью клубной пресс-службе, а также рассказал о том, как проходит учебно-тренировочный сбор.

Напомним, в общей сложности «горняки» запланировали проведение шести контрольных матчей в рамках подготовки ко второй части сезона. Перед встречей с «Лехом» подопечные Марино Пушича обыграли армянский «Пюник» (2:0).

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Артур Рудько Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ Лех Познань
Источник ФК Шахтер Донецк
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