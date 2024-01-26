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  4. Людмила КИЧЕНОК: «Финал Australian Open будет волнующим моментом для меня»
Australian Open
26 января 2024, 12:30 | Обновлено 26 января 2024, 12:32
483
0

Людмила КИЧЕНОК: «Финал Australian Open будет волнующим моментом для меня»

Украинская теннисистка – о победе в полуфинале над чемпионками US Open 2023

26 января 2024, 12:30 | Обновлено 26 января 2024, 12:32
483
0
Людмила КИЧЕНОК: «Финал Australian Open будет волнующим моментом для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала выход в финал парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 7:5, 7:5.

– Вы впервые прошли в финал как дуэт. Как вам удалось все же вырвать эту победу?
– Сегодня игра шла то хорошо, то плохо, мы просто пытались бороться. И хотя на протяжении всего матча события разворачивались не так, как бы нам того хотелось, но каким-то образом нам удалось со всем справиться.

– Люда, ты часто играла со своей сестрой в паре. Можно ли сказать, что сейчас это немного как иметь еще одну сестру рядом?
– Да, однозначно. Я знаю Лену еще с того времени, как ей было 15 лет. Мы просто получаем удовольствие от нашего времени на корте. Мы также проводим много времени вместе. Так что, возможно... (смеется).

– Какие мысли, эмоции по поводу следующего матча, финала турнира?
– Ох, это точно будет волнующий момент для меня. Будем просто бороться за каждый мяч, будем наслаждаться игрой, а там посмотрим.

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Источник Большой теннис Украины
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