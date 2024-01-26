Людмила КИЧЕНОК: «Финал Australian Open будет волнующим моментом для меня»

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала выход в финал парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 7:5, 7:5.

– Вы впервые прошли в финал как дуэт. Как вам удалось все же вырвать эту победу?

– Сегодня игра шла то хорошо, то плохо, мы просто пытались бороться. И хотя на протяжении всего матча события разворачивались не так, как бы нам того хотелось, но каким-то образом нам удалось со всем справиться.

– Люда, ты часто играла со своей сестрой в паре. Можно ли сказать, что сейчас это немного как иметь еще одну сестру рядом?

– Да, однозначно. Я знаю Лену еще с того времени, как ей было 15 лет. Мы просто получаем удовольствие от нашего времени на корте. Мы также проводим много времени вместе. Так что, возможно... (смеется).

– Какие мысли, эмоции по поводу следующего матча, финала турнира?

– Ох, это точно будет волнующий момент для меня. Будем просто бороться за каждый мяч, будем наслаждаться игрой, а там посмотрим.