Не только Ярмоленко. Три игрока Динамо работали по индивидуальной программе

Завершился четвертый день тренировочного сбора «Динамо» Киев в Турции. Как и в предыдущие три дня, команда Александра Шовковского провела две тренировки на зеленом газоне.

Утреннее занятие началось с насыщенной разминки. Тренер по физической подготовке Виталий Кулиба предложил игрокам новые интересные упражнения, которые они выполняли с неподдельным рвением.

Работа с мячами началась с упражнения, в котором футболисты соревновались в двух командах, играя исключительно головой.

В общем, занятие состояло из игровых упражнений, во время которых команда работала над техническими навыками и командным взаимодействием, в частности отрабатывала контроль мяча, прессинг, работала над качеством передач и ударов. Занятие традиционно завершилось серией выстрелов с линии штрафного по воротам, что обычно не является обязательным упражнением, однако его любят как полевые игроки, так и голкиперы.

В четверг почти все игроки присоединились к работе в основной группе. Кроме Андрея Ярмоленко, по отдельной программе работали только Бенито и Самба Диалло – оба выполняли больше беговой работы в то время, когда основная группа работала с мячами.

Вечерняя тренировка команды была насыщена тактическими упражнениями, моделированием игровых моментов. Много внимания было уделено отработке стандартных положений, в частности, угловых. А после завершения занятия на поле снова остались игроки, желающие доработать удары по воротам.

В пятницу, 26 января, «Динамо» проведет первый матч в этом году. В контрольном матче команда Александра Шовковского встретится с «Балканы» (Косово). Игра начнется в 16:00 по киевскому времени (17:00 по местному) на тренировочном поле «бело-синих» вблизи отеля.