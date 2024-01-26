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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 08:14 | Обновлено 26 января 2024, 09:01
1088
0

ФОТО. Игорь Грищенко вошел в команду Андрея Шевченко

Грищенко – генеральный секретарь УАФ

26 января 2024, 08:14 | Обновлено 26 января 2024, 09:01
1088
0
ФОТО. Игорь Грищенко вошел в команду Андрея Шевченко
УАФ. Игорь Грищенко и Андрей Шевченко

На XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который состоялся 25 января в столичном Доме футбола, был избран новый состав Исполнительного комитета УАФ.

Сразу после окончания работы конгресса состоялось первое заседание исполкома в новом составе.

Одним из важнейших вопросов повестки дня было избрание генерального секретаря УАФ. По предложению президента УАФ Андрея Шевченко члены исполкома единогласно поддержали кандидатуру Игоря Грищенко.

До этого Игорь Грищенко работал исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ.

ФОТО. Игорь Грищенко вошел в команду Андрея Шевченко

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фото Игорь Грищенко Андрей Шевченко конгресс УАФ Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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