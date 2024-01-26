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  4. ЯСТРЕМСКАЯ: Украина, победы, эмоции были не только для меня, но и для тебя!
Australian Open
26 января 2024, 07:36 |
904
1

ЯСТРЕМСКАЯ: Украина, победы, эмоции были не только для меня, но и для тебя!

Украинка отлично выступила на Открытом чемпионате Австралии 2024

26 января 2024, 07:36 |
904
1
ЯСТРЕМСКАЯ: Украина, победы, эмоции были не только для меня, но и для тебя!
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах уступила 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень со счетом 4:6, 4:6.

После завершения выступления на кортах Мельбурна Даяна опубликовала пост в Instagram, где поблагодарила украинцев за поддержку:

«Дорогие люди! Огромное спасибо за поддержку, за веру, за мотивацию бороться и двигаться вперед! Просто не хватило сил сегодня одержать победу, но хочу сказать, что это был нереальный турнир, очень глубокие приятные эмоции и атмосфера!

Украина, эти победы и эмоции были не только для меня, но и для тебя! Это было потрясающе – творить историю! Однажды мы выиграем Grand Slam! Сегодня 9 месяцев, как умер мой дедушка, который открыл мне двери в теннисную жизнь, и у него день рождения... Я уверена, что он мной гордится!», – написала Даяна.

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Даяна Ястремская Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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pawa
Великі перемоги прийдуть, Даяно! Треба лише наполегливо йти до них! Успіхів тобі, наша Дая!
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