ЯСТРЕМСКАЯ: Украина, победы, эмоции были не только для меня, но и для тебя!

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах уступила 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень со счетом 4:6, 4:6.

После завершения выступления на кортах Мельбурна Даяна опубликовала пост в Instagram, где поблагодарила украинцев за поддержку:

«Дорогие люди! Огромное спасибо за поддержку, за веру, за мотивацию бороться и двигаться вперед! Просто не хватило сил сегодня одержать победу, но хочу сказать, что это был нереальный турнир, очень глубокие приятные эмоции и атмосфера!

Украина, эти победы и эмоции были не только для меня, но и для тебя! Это было потрясающе – творить историю! Однажды мы выиграем Grand Slam! Сегодня 9 месяцев, как умер мой дедушка, который открыл мне двери в теннисную жизнь, и у него день рождения... Я уверена, что он мной гордится!», – написала Даяна.