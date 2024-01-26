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Пляжный футбол
26 января 2024, 06:51 | Обновлено 26 января 2024, 06:57
281
0

Голкипер женской сборной Украины претендует на награду лучшему вратарю мира

Анастасия Терех с подругами выиграли серебро Европейских игр 2023

26 января 2024, 06:51 | Обновлено 26 января 2024, 06:57
281
0
Голкипер женской сборной Украины претендует на награду лучшему вратарю мира
BSWW

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) объявила имена трех претенденток на звание лучшего вратаря в женском бичсоккере 2023 года.

По сообщению официального сайта BSWW, на награду претендуют три спортсменки, причем одна из них – голкипер женской сборной Украины Анастасия Терех.

Победитель будет объявлен 12 февраля на гала-концерте Beach Soccer Stars 2023 в Дубае (ОАЭ).

В 2023 году женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала серебро III Европейских игр и стала шестой в Евролиге-2023.

Претендентки на звание лучшего вратаря женского пляжного футбола 2023 года

  • Ана «Бе» Рибейро (Бразилия)
  • Анастасия Терех (Украина)
  • Лаура Галльего (Испания)
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Источник Украинская ассоциация футбола
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