Голкипер женской сборной Украины претендует на награду лучшему вратарю мира
Анастасия Терех с подругами выиграли серебро Европейских игр 2023
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) объявила имена трех претенденток на звание лучшего вратаря в женском бичсоккере 2023 года.
По сообщению официального сайта BSWW, на награду претендуют три спортсменки, причем одна из них – голкипер женской сборной Украины Анастасия Терех.
Победитель будет объявлен 12 февраля на гала-концерте Beach Soccer Stars 2023 в Дубае (ОАЭ).
В 2023 году женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала серебро III Европейских игр и стала шестой в Евролиге-2023.
Претендентки на звание лучшего вратаря женского пляжного футбола 2023 года
- Ана «Бе» Рибейро (Бразилия)
- Анастасия Терех (Украина)
- Лаура Галльего (Испания)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 26 по 28 января в немецком Альтенберге будет разыграно 9 комплектов наград
«Орлы» уступили «Эшторилу» в серии послематчевых пенальти в 1/2 финала турнира