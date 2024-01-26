Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Продолжение сказки Херкулеса было близко. Обидчики Аякса вылетели из Кубка
Кубок Нидерландов
УСВ Геркулес
25.01.2024 21:00 – FT 3 : 4
Камбюр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
26 января 2024, 04:33 |
148
0

Продолжение сказки Херкулеса было близко. Обидчики Аякса вылетели из Кубка

Команда из 4-го дивизиона Нидерландов уступила Камбуру в матче 1/8 финала

26 января 2024, 04:33 |
148
0
Продолжение сказки Херкулеса было близко. Обидчики Аякса вылетели из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января завершился последний матч 1/8 финала Кубка Нидерландов по футболу между «Херкулесом» и «Камбуром».

Команда из 4-го дивизиона страны, которая сенсационно выбила «Аякс» на прошлой стадии, уступила гостям. До 80-й минуты хозяева побеждали 2:0, но не сумели удержать преимущество. Игра перешла в экстратаймы, где «Камбур» забил дважды (последний гол на 120+1-й минуте), а «Херкулес» оформил только 1 мяч.

«Камбур» стал последним участником 1/4 финала, где сыграет против «Витесса».

Также борьбу за Кубок продолжают «Неймеген», «Ден Хааг», «Гронинген», «Фортуна», «Фейеноорд» и АЗ Алкмаар.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала. 26 января

Херкулес – Камбур – 3:4 (д.в.)

Голы: Лахри, 3 (пен.), 60, Зварт, 96 – Смит, 80, 93, Нартей, 82, Брейж, 120+1

Кубок Нидерландов. Пары 1/4 финала

  • Камбур – Витесс
  • Неймеген – Ден Хааг
  • Гронинген – Фортуна
  • Фейеноорд – АЗ Алкмаар
По теме:
ВИДЕО. Фейеноорд выбил ПСВ из Кубка Нидерландов
Кубок Нидерландов. Гол Преппера позволил Витессу выбить Амстердам
Неймеген и Фортуна вышли в 1/4 финала Кубка Нидерландов. ПСВ обыграл Твенте
Камбур Кубок Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Футбол | 25 января 2024, 15:34 28
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец

Новый президент УАФ Андрей Шевченко определился со своими ближайшими помощниками

Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Теннис | 25 января 2024, 14:40 109
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024

Даяна в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в полуфинале австралийского мейджора

Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Теннис | 25.01.2024, 18:40
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире»
Футбол | 25.01.2024, 20:03
Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире»
Ромелу ЛУКАКУ: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире»
У кого 9.1? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в Кубке Англии
Футбол | 26.01.2024, 01:31
У кого 9.1? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в Кубке Англии
У кого 9.1? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в Кубке Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
24.01.2024, 16:19 11
Теннис
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 26
Футбол
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем