Продолжение сказки Херкулеса было близко. Обидчики Аякса вылетели из Кубка
Команда из 4-го дивизиона Нидерландов уступила Камбуру в матче 1/8 финала
25 января завершился последний матч 1/8 финала Кубка Нидерландов по футболу между «Херкулесом» и «Камбуром».
Команда из 4-го дивизиона страны, которая сенсационно выбила «Аякс» на прошлой стадии, уступила гостям. До 80-й минуты хозяева побеждали 2:0, но не сумели удержать преимущество. Игра перешла в экстратаймы, где «Камбур» забил дважды (последний гол на 120+1-й минуте), а «Херкулес» оформил только 1 мяч.
«Камбур» стал последним участником 1/4 финала, где сыграет против «Витесса».
Также борьбу за Кубок продолжают «Неймеген», «Ден Хааг», «Гронинген», «Фортуна», «Фейеноорд» и АЗ Алкмаар.
Кубок Нидерландов. 1/8 финала. 26 января
Херкулес – Камбур – 3:4 (д.в.)
Голы: Лахри, 3 (пен.), 60, Зварт, 96 – Смит, 80, 93, Нартей, 82, Брейж, 120+1
Кубок Нидерландов. Пары 1/4 финала
- Камбур – Витесс
- Неймеген – Ден Хааг
- Гронинген – Фортуна
- Фейеноорд – АЗ Алкмаар
⏹ CAMBUUR KWARTFINALIST! 💛💙 #HERCAM #TOTOKNVBBeker— SC Cambuur (@SCCambuurLwd) January 25, 2024
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