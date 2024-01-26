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  4. Женская Лига чемпионов. Лион отгрузил 7 мячей австрийкам, победа Барселоны
Лига чемпионов
26 января 2024, 03:22 |
44
0

Женская Лига чемпионов. Лион отгрузил 7 мячей австрийкам, победа Барселоны

25 января завершились все матчи 5-го тура группового этапа

26 января 2024, 03:22 |
44
0
Женская Лига чемпионов. Лион отгрузил 7 мячей австрийкам, победа Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января завершились все матчи 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов по футболу.

«Лион» в гостях разгромил «Санкт-Пельтен» из Австрии со счетом 7:0. У французского коллектива 13 очков из 15 возможных (4 победы и 1 ничья).

В еще одном матче группы В «Славия» Прага на своем поле уступила «Бранну» 0:1. Таким образом норвежская команда вместе с «Лионом» гарантировала себе участие в плей-офф.

«Барселона» дома уверенно обыграла «Айнтрахт Ф» 2:0 и набрала 15 очков. В еще одном поединке группы А «Русенгорд» сыграл вничью с «Бенфикой» 2:2. Из квартета А в плей-офф ЛЧ вышли «Барса» и «Бенфика».

Женская Лига чемпионов. 25 января

Группа А. 5-й тур

  • Барселона – Айнтрахт Ф – 2:0
  • Русенгорд – Бенфика – 2:2

Группа В. 5-й тур

  • Славия Прага – Бранн – 0:1
  • Санкт-Пельтен – Лион – 0:7

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Санкт-Пельтен Русенборг Бенфика Славия Прага Бранн Барселона Айнтрахт Франкфурт Лион Лига чемпионов по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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