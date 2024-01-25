Женская ЛЧ. Челси обыграл Реал, Аякс на выезде проиграл ПСЖ

24 января состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

В группе С ПСЖ дома уверенно одолел «Аякс». «Бавария» и «Рома» в важнейшем матче для дальнейшей борьбы за выход из квартета поделили очки.

В группе D лондонский «Челси» с трудом справился с футболистками мадридского «Реала». В другом поединке «Хеккен» и «Париж» голов не забивали.

Победы позволили «Челси» и ПСЖ закрепиться на первом месте в своих группах.

Лига чемпионов среди женщин

5-й тур, 24 января

Рома (Италия) – Бавария (Германия) – 2:2

ПСЖ (Франция) – Аякс (Нидерланды) – 3:1

Челси (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:1

Хеккен (Швеция) – Париж (Франция) – 0:0

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