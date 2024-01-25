Женская ЛЧ. Челси обыграл Реал, Аякс на выезде проиграл ПСЖ
Завершились матчи 5-го тура женской Лиги чемпионов
24 января состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
В группе С ПСЖ дома уверенно одолел «Аякс». «Бавария» и «Рома» в важнейшем матче для дальнейшей борьбы за выход из квартета поделили очки.
В группе D лондонский «Челси» с трудом справился с футболистками мадридского «Реала». В другом поединке «Хеккен» и «Париж» голов не забивали.
Победы позволили «Челси» и ПСЖ закрепиться на первом месте в своих группах.
Лига чемпионов среди женщин
5-й тур, 24 января
Рома (Италия) – Бавария (Германия) – 2:2
ПСЖ (Франция) – Аякс (Нидерланды) – 3:1
Челси (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:1
Хеккен (Швеция) – Париж (Франция) – 0:0
Турнирные таблицы
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