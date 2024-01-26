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Australian Open
26 января 2024, 03:02 |
149
0

Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко выйти в финал Australian Open

В полуфинал парного австралийского мейджора Людмила и Алена сыграют с Дабровски и Рутлифф

26 января 2024, 03:02 |
149
0
Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко выйти в финал Australian Open
Twitter. Людмила Киченок и Алена Остапенко

26 января украинская теннисистка Людмила Киченок поборется за выход в финал парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча состоится 3-м запуском на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.

Коэффициент на победу украинско-латвийского тандема составляет 2.06. На то, что Киченок и Остапенко закроют соперниц в двух сетах – 3.55, в трех – 4.10.

Успех Дабровски и Рутлифф котируется по 1.81. На их победу со счетом 2:0 можно поставить с коэффициентом 2.97, а 2:1 в пользу канадско-новозеландского дуэта расценивается в 3.70.

В финале победительниц матча уже ждет вторая сеяная пара Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).

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Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Людмила Киченок Алена Остапенко Australian Open 2024 азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
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