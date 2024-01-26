Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко выйти в финал Australian Open

26 января украинская теннисистка Людмила Киченок поборется за выход в финал парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча состоится 3-м запуском на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.

Коэффициент на победу украинско-латвийского тандема составляет 2.06. На то, что Киченок и Остапенко закроют соперниц в двух сетах – 3.55, в трех – 4.10.

Успех Дабровски и Рутлифф котируется по 1.81. На их победу со счетом 2:0 можно поставить с коэффициентом 2.97, а 2:1 в пользу канадско-новозеландского дуэта расценивается в 3.70.

В финале победительниц матча уже ждет вторая сеяная пара Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).