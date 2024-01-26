У кого 9.1? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в Кубке Англии

25 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Суонси». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «вишен». Интересно, что все 5 голов были забиты в первом тайме.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов.

За 90 минут Илья трижды вынес мяч, 1 раз заблокировал удар, 1 раз перехватил пас, 1 раз совершил отбор, сделал 44 точных передачи из 52 (85%), выиграл 2 единоборства, 1 раз сфолил и 9 раз потерял владение.

Лучшим игроком матча был признан Дэвид Брукс (9.1), на счету которого 2 ассиста и 1 гол.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Суонси – 5:0