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  4. У кого 9.1? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в Кубке Англии
Англия
26 января 2024, 01:31 |
466
0

У кого 9.1? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в Кубке Англии

«Вишни» разгромили «Суонси» со счетом 5:0, Илья отыграл весь поединок

26 января 2024, 01:31 |
466
0
У кого 9.1? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Суонси». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «вишен». Интересно, что все 5 голов были забиты в первом тайме.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов.

За 90 минут Илья трижды вынес мяч, 1 раз заблокировал удар, 1 раз перехватил пас, 1 раз совершил отбор, сделал 44 точных передачи из 52 (85%), выиграл 2 единоборства, 1 раз сфолил и 9 раз потерял владение.

Лучшим игроком матча был признан Дэвид Брукс (9.1), на счету которого 2 ассиста и 1 гол.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Суонси – 5:0

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Илья Забарный Дэвид Брукс оценки WhoScored Борнмут Суонси Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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