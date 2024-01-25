Барселона может потерять защитника до конца сезона

«Барселона» может до конца сезона потерять своего левого защитника Алекса Бальде. Он получил травму подколенного сухожилия в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика» Бильбао (поражение 2:4 в овертайме).

Сейчас Бальде выбирает между консервативным лечением и операцией. Консервативное лечение оставляет ему шансы сыграть в концовке нынешнего сезона, в случае операции Бальде в нынешнем сезоне на поле уже не выйдет.

С учетом травмы Бальде, у «Барселоны» не осталось ни одного здорового левого защитника. Ранее травму уже получил Маркос Алонсо.