Барселона может потерять защитника до конца сезона
У Алекса Бальде травма подколенного сухожилия
«Барселона» может до конца сезона потерять своего левого защитника Алекса Бальде. Он получил травму подколенного сухожилия в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика» Бильбао (поражение 2:4 в овертайме).
Сейчас Бальде выбирает между консервативным лечением и операцией. Консервативное лечение оставляет ему шансы сыграть в концовке нынешнего сезона, в случае операции Бальде в нынешнем сезоне на поле уже не выйдет.
С учетом травмы Бальде, у «Барселоны» не осталось ни одного здорового левого защитника. Ранее травму уже получил Маркос Алонсо.
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