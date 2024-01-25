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Испания
25 января 2024, 22:20 |
125
0

Барселона может потерять защитника до конца сезона

У Алекса Бальде травма подколенного сухожилия

25 января 2024, 22:20 |
125
0
Барселона может потерять защитника до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Бальде

«Барселона» может до конца сезона потерять своего левого защитника Алекса Бальде. Он получил травму подколенного сухожилия в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика» Бильбао (поражение 2:4 в овертайме).

Сейчас Бальде выбирает между консервативным лечением и операцией. Консервативное лечение оставляет ему шансы сыграть в концовке нынешнего сезона, в случае операции Бальде в нынешнем сезоне на поле уже не выйдет.

С учетом травмы Бальде, у «Барселоны» не осталось ни одного здорового левого защитника. Ранее травму уже получил Маркос Алонсо.

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Алекс Бальде Барселона травма
Источник Marca
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