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  4. ВИДЕО. Реакция Почеттино на выход Ливерпуля в финал Кубка лиги
Кубок английской лиги
25 января 2024, 21:29 |
1011
0

ВИДЕО. Реакция Почеттино на выход Ливерпуля в финал Кубка лиги

Тренер «Челси» – о будущих соперниках по финалу

25 января 2024, 21:29 |
1011
0
ВИДЕО. Реакция Почеттино на выход Ливерпуля в финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в финале внутреннего кубка в пятый раз за последние 20 лет. «Синие» и «красные» сыграют в решающем матче Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» 25 февраля.

Напомним, накануне прошёл ответный матч 1/2 финала Кубка лиги между «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Встреча завершилась вничью 1:1, но дальше прошли мерсисайдцы, одержавшие победу в первой игре (2:1). «Челси» ранее разгромил «Мидлсбро» (6:1) в ответном полуфинале и также забронировал себе путёвку на «Уэмбли».

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выход «Ливерпуля» в финал Кубка лиги:

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Маурисио Почеттино Челси Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу видео
Источник Sport.ua
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