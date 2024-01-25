Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франческо БАРАНКА: «Шевченко? Мы не обсуждали мое будущее в УАФ»
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 20:45 |
168
0

Франческо БАРАНКА: «Шевченко? Мы не обсуждали мое будущее в УАФ»

Глава комитета этики и честной игры УАФ – о своем будущем

25 января 2024, 20:45 |
168
0
Франческо БАРАНКА: «Шевченко? Мы не обсуждали мое будущее в УАФ»
УАФ. Франческо Баранка

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал своей будущее в организации после избрания главой организации Андрея Шевченко:

«Пока мы еще не обсуждали мое будущее в УАФ. Так что на самом деле не знаю, захочет ли Шевченко, чтобы я продолжал работать в УАФ. Когда у меня будет возможность встретиться с ним, подытожу то, что было сделано, какие цели и проекты на будущее. Но очевидно, что решение будет зависеть только от него».

Контракт Баранки с УАФ истекает в марте 2024 года.

По теме:
Ребров рассказал о своих полномочиях на должности вице-президента УАФ
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо всем украинцам за поддержку»
ФОТО. Милан поздравил Шевченко с избранием президентом УАФ
Франческо Баранка Андрей Шевченко Комитет этики и честной игры УАФ Украинская ассоциация футбола
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Футбол | 24 января 2024, 19:44 11
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?

Энцо Фернандеса не устроила игра украинца в последнем матче

ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
Футбол | 24 января 2024, 21:07 0
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке

Счет открыл Кайл Ларин, а затем форвард Абдон Пратс оформил дубль

Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Футбол | 24.01.2024, 23:17
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стало известно, кто продолжит работу в УАФ
Футбол | 25.01.2024, 11:35
Стало известно, кто продолжит работу в УАФ
Стало известно, кто продолжит работу в УАФ
Гол Сон Хын Мина. Бахрейн, Южная Корея и Иордания – в 1/8 финала Кубка Азии
Футбол | 25.01.2024, 16:47
Гол Сон Хын Мина. Бахрейн, Южная Корея и Иордания – в 1/8 финала Кубка Азии
Гол Сон Хын Мина. Бахрейн, Южная Корея и Иордания – в 1/8 финала Кубка Азии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 39
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
24.01.2024, 06:10 2
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
25.01.2024, 11:35 7
Теннис
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
24.01.2024, 04:06 25
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
23.01.2024, 20:50 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем