Франческо БАРАНКА: «Шевченко? Мы не обсуждали мое будущее в УАФ»

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал своей будущее в организации после избрания главой организации Андрея Шевченко:

«Пока мы еще не обсуждали мое будущее в УАФ. Так что на самом деле не знаю, захочет ли Шевченко, чтобы я продолжал работать в УАФ. Когда у меня будет возможность встретиться с ним, подытожу то, что было сделано, какие цели и проекты на будущее. Но очевидно, что решение будет зависеть только от него».

Контракт Баранки с УАФ истекает в марте 2024 года.