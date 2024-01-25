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  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Тоттенхэм – Манчестер Сити
Кубок Англии
25 января 2024, 19:34 |
485
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Тоттенхэм – Манчестер Сити

Испанский тренер поделился ожиданиями от матча

25 января 2024, 19:34 |
485
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Тоттенхэм – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Сегодня, 25 января, начинается этап 1/16 Кубка Англии по футболу. А уже завтра зрителей ждет центральный матч всей стадии, достойный финала, между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» (начало – в 22:00 по Киеву).

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

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Источник YouTube
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