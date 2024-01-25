Кубок Англии25 января 2024, 19:34 |
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Тоттенхэм – Манчестер Сити
Испанский тренер поделился ожиданиями от матча
25 января 2024, 19:34 |
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Сегодня, 25 января, начинается этап 1/16 Кубка Англии по футболу. А уже завтра зрителей ждет центральный матч всей стадии, достойный финала, между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» (начало – в 22:00 по Киеву).
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.
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