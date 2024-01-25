В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Мадридский клуб активно готовится к этому матчу. Пресс-служба «Реала» обнародовала видео работы украинского вратаря Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги на тренировках.

В настоящее время наставник «Реала» Карло Анчелотти публично не сообщил, кто сыграет в следующем матче.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем до конца сезона.

ВИДЕО. Лунин и Кепа показали уровень на тренировке. Кого выберет Карло?