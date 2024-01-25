ВИДЕО. Лунин и Кепа показали уровень на тренировке. Кого выберет Карло?
«Реал» проведет свой следующий матч в субботу против «Лас-Пальмаса»
В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Мадридский клуб активно готовится к этому матчу. Пресс-служба «Реала» обнародовала видео работы украинского вратаря Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги на тренировках.
В настоящее время наставник «Реала» Карло Анчелотти публично не сообщил, кто сыграет в следующем матче.
Ранее сообщалось, что итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем до конца сезона.
ВИДЕО. Лунин и Кепа показали уровень на тренировке. Кого выберет Карло?
🧤 @AndreyLunin13 🥅 @kepa_46 🧤— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 24, 2024
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