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  4. ВИДЕО. Лунин и Кепа показали уровень на тренировке. Кого выберет Карло?
Испания
25 января 2024, 19:44 |
1022
1

ВИДЕО. Лунин и Кепа показали уровень на тренировке. Кого выберет Карло?

«Реал» проведет свой следующий матч в субботу против «Лас-Пальмаса»

25 января 2024, 19:44 |
1022
1
ВИДЕО. Лунин и Кепа показали уровень на тренировке. Кого выберет Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Мадридский клуб активно готовится к этому матчу. Пресс-служба «Реала» обнародовала видео работы украинского вратаря Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги на тренировках.

В настоящее время наставник «Реала» Карло Анчелотти публично не сообщил, кто сыграет в следующем матче.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник склоняется к тому, чтобы выбрать Лунина основным вратарем до конца сезона.

ВИДЕО. Лунин и Кепа показали уровень на тренировке. Кого выберет Карло?

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Назван самый прибыльный футбольный клуб мира по итогам сезона-2022/23
Кепа Аррисабалага Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Источник ФК Реал Мадрид
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Stanislav Saloid
Серіал Лунін - Кепа вже набрид
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