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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 17:10 | Обновлено 25 января 2024, 17:12
1732
1

Стало известно, сколько Михайличенко будет зарабатывать в Полесье

Известны детали трансфера

25 января 2024, 17:10 | Обновлено 25 января 2024, 17:12
1732
1
Стало известно, сколько Михайличенко будет зарабатывать в Полесье
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

«Полесье» объявило о подписании контракта с защитником сборной Украины Богданом Михайличенко. 26-летний игрок, разорвавший контракт с загребским «Динамо», некоторое время находился на сборах с «Полесьем», и даже сыграл в контрольном матче. По информации официального сайта клуба, контракт с игроком рассчитан до 2026 года.

Как стало известно Sport.ua, новичок «Полесья» Михайличенко будет зарабатывать около 30 тысяч долларов в месяц. Кроме того, житомирский клуб заплатит подъемные игроку в районе годовой зарплаты за подписание контракта в статусе свободного агента. Также будут прописаны бонусы за попадание в еврокубки.

По нашей информации, зарплата Михайличенко будет примерно такой же, как в «Шахтере» и загребском «Динамо».

По теме:
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Богдан Михайличенко инсайд Полесье Житомир
Источник Sport.ua
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Gargantua
хорошее решение для всех, кроме Шахтера, который сделал глупость
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