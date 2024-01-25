Стало известно, сколько Михайличенко будет зарабатывать в Полесье

«Полесье» объявило о подписании контракта с защитником сборной Украины Богданом Михайличенко. 26-летний игрок, разорвавший контракт с загребским «Динамо», некоторое время находился на сборах с «Полесьем», и даже сыграл в контрольном матче. По информации официального сайта клуба, контракт с игроком рассчитан до 2026 года.

Как стало известно Sport.ua, новичок «Полесья» Михайличенко будет зарабатывать около 30 тысяч долларов в месяц. Кроме того, житомирский клуб заплатит подъемные игроку в районе годовой зарплаты за подписание контракта в статусе свободного агента. Также будут прописаны бонусы за попадание в еврокубки.

По нашей информации, зарплата Михайличенко будет примерно такой же, как в «Шахтере» и загребском «Динамо».