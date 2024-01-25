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Australian Open
25 января 2024, 15:54 | Обновлено 25 января 2024, 16:09
503
0

Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open

25 января 2024, 15:54 | Обновлено 25 января 2024, 16:09
503
0
Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 января состояться матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В первой встрече Новак Джокович (№1 ATP) сразится против Янника Синнера из Италии (№4 ATP). Время начала матча – не ранее 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет восьмая встреча теннисистов, серб выиграл 4 поединка. На харде статистика в пользу Синнера – 3:1.

Победитель матча в финале сразится с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.

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Новак Джокович смотреть онлайн Australian Open 2024 Янник Синнер
Источник Sport.ua
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