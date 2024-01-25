Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open
26 января состояться матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
В первой встрече Новак Джокович (№1 ATP) сразится против Янника Синнера из Италии (№4 ATP). Время начала матча – не ранее 05:30 по Киеву.
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Это будет восьмая встреча теннисистов, серб выиграл 4 поединка. На харде статистика в пользу Синнера – 3:1.
Победитель матча в финале сразится с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.
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