Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Grand Slam

Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко установили национальный рекорд на турнирах серии Grand Slam.

В общей сложности украинки выиграли 14 матчей в основной сетке Australian Open 2024: Ястремская – 5, Костюк – 4, Свитолина – 3, Цуренко – 2.

Предыдущий лучший результат по этому показателю на мейджорах был зафиксирован на Уимблдоне 2023. Тогда представительницы Украины выиграли 11 встреч: Свитолина – 5, Цуренко – 3, Костюк – 2, Калинина – 1.

Что касается мужчин, то наилучшим для украинцев был Australian Open 2011, где Александр Долгополов (4), Сергей Стаховский (2) и Илья Марченко (1) выиграли в общей сложности 7 поединков.

25 января Ястремская не сумела пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии 2024, в двух сетах уступив Чжэн Циньвень.