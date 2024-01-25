Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Grand Slam
Australian Open
25 января 2024, 16:01 |
1519
0

Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Grand Slam

Ястремская, Свитолина, Костюк и Цуренко в общей сложности выиграли 14 матчей на АО 2024

25 января 2024, 16:01 |
1519
0
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко установили национальный рекорд на турнирах серии Grand Slam.

В общей сложности украинки выиграли 14 матчей в основной сетке Australian Open 2024: Ястремская – 5, Костюк – 4, Свитолина – 3, Цуренко – 2.

Предыдущий лучший результат по этому показателю на мейджорах был зафиксирован на Уимблдоне 2023. Тогда представительницы Украины выиграли 11 встреч: Свитолина – 5, Цуренко – 3, Костюк – 2, Калинина – 1.

Что касается мужчин, то наилучшим для украинцев был Australian Open 2011, где Александр Долгополов (4), Сергей Стаховский (2) и Илья Марченко (1) выиграли в общей сложности 7 поединков.

25 января Ястремская не сумела пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии 2024, в двух сетах уступив Чжэн Циньвень.

По теме:
ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «После разминки я почувствовала боль. Болел живот, мышца»
Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
рекорд Элина Свитолина Марта Костюк Леся Цуренко Australian Open 2024 Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Футбол | 24 января 2024, 23:42 6
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании

Каталонцы уступили «Мальорке» и завершили выступление в турнире

Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Теннис | 25 января 2024, 11:35 7
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open

25 января украинка проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии

Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Теннис | 25.01.2024, 14:40
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open
Теннис | 25.01.2024, 15:35
ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open
ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Футбол | 24.01.2024, 23:17
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 3
Бокс
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 39
Футбол
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
24.01.2024, 06:10 2
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
23.01.2024, 16:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем