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  4. ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open
Australian Open
25 января 2024, 15:35 |
326
1

ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open

Даяна в двух сетах проиграла китаянке и не сумела выйти в финал мейджора

25 января 2024, 15:35 |
326
1
ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах уступила 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень со счетом 4:6, 4:6.

Чжэн реализовала 4 брейк-поинта из 11. На первой подачи Даяна выиграла 62% поинтов, а на второй – 45%.

Ястремская впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира серии Grand Slam. Для Чжэн это будет дебютное выступление в финале на мейджорах.

За титул Australian Open 2024 Чжэн Циньвень поборется со второй ракеткой мира и прошлогодней победительницей Открытого чемпионата Австралии Ариной Соболенко.

ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open

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видео Даяна Ястремская Чжэн Циньвень Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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andruha40
Дуже слабка гра!!!!!!!!!!!!!
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