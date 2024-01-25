ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open
Даяна в двух сетах проиграла китаянке и не сумела выйти в финал мейджора
25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах уступила 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень со счетом 4:6, 4:6.
Чжэн реализовала 4 брейк-поинта из 11. На первой подачи Даяна выиграла 62% поинтов, а на второй – 45%.
Ястремская впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира серии Grand Slam. Для Чжэн это будет дебютное выступление в финале на мейджорах.
За титул Australian Open 2024 Чжэн Циньвень поборется со второй ракеткой мира и прошлогодней победительницей Открытого чемпионата Австралии Ариной Соболенко.
ВИДЕО. Подача не шла. Как Ястремская уступила Чжэн в полуфинале Aus Open
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