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Кубок африканских наций
25 января 2024, 14:48 |
219
0

Главный тренер сборной Туниса ушел в отставку после вылета с КАН

Джалель Кадри возглавлял команду с января 2022 года

25 января 2024, 14:48 |
219
0
Главный тренер сборной Туниса ушел в отставку после вылета с КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Джалель Кадри

Сборная Туниса осталась без главного тренера – Джалель Кадри покинул свой пост после вылета команды с Кубка Африки.

Об этом 52-летний специалист, возглавлявший команду с января 2022-го, сообщил на пресс-конференции после поединка с командой ЮАР (0:0), по итогам которого стало известно, что Тунис не сможет пробиться в плей-офф.

«Моя миссия во главе сборной Туниса завершена», — сказал Кадри, общаясь с журналистами.

Отметим, что сборная Туниса не смогла выйти в плей-офф турнира, поскольку завершила выступление на последнем месте в группе Е, набрав лишь два очка и пропустив вперед Мали, ЮАР и Намибию.

Отметим, что это уже третья отставка в африканских сборных по итогам матчей КАН – ранее без главных тренеров остались сборные Кот-д’Ивуара и Ганы.

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Источник Reuters
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