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Кубок африканских наций
24 января 2024, 17:16 | Обновлено 24 января 2024, 17:20
285
0

Еще один участник Кубка африканских наций остался без главного тренера

Ирландец Крис Хьютон возглавлял Гану с февраля 2023 года

24 января 2024, 17:16 | Обновлено 24 января 2024, 17:20
285
0
Еще один участник Кубка африканских наций остался без главного тренера
Футбольная ассоциация Ганы. Крис Хьютон

Футбольная ассоциация Ганы на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера сборной Криса Хьютона.

Такое решение было принято после того, как команда под руководством 65-летнего ирландца не смогла преодолеть групповой этап Кубка африканских наций.

Добавим, что на КАН-2023 Гана заняла третье место в группе, дважды сыграв вничью и набрав всего два очка. В итоге в плей-офф прошли сборные Египта и Кабо-Верде.

Под руководством Хьютона, возглавлявшего сборную Ганы с февраля 2023 года, команда провела 12 матчей, из которых четыре выиграла, столько же раз сыграла вничью и проиграла. До того, как принять африканскую сборную, Хьютон возглавлял «Ноттингем Форест», «Брайтон», «Норвич», «Бирмингем» и «Ньюкасл».

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Крис Хьютон сборная Ганы по футболу Кубок африканских наций 2023 отставка
Источник Sport.ua
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