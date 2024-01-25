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  4. Григорий СУРКИС: «Голосовал бы за человека, у которого все получалось»
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 12:00 | Обновлено 25 января 2024, 12:13
1113
4

Григорий СУРКИС: «Голосовал бы за человека, у которого все получалось»

Почетный член УЕФА – о выборах нового главы УАФ

25 января 2024, 12:00 | Обновлено 25 января 2024, 12:13
1113
4
Григорий СУРКИС: «Голосовал бы за человека, у которого все получалось»
УАФ. Григорий Суркис

Бывший вице-президент УЕФА и почетный член Европейского футбольного союза Григорий Суркис поделился мнением о выборах нового президента Украинской ассоциации футбола. Как известно, на пост претендует единственный кандидат – экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

«Я не голосую. За кого бы проголосовал? Безусловно, я бы голосовал за человека, который за все, что брался - все у него получалось. Это именно Андрей Шевченко, который, на мой взгляд, был огромной фигурой в футболе. Сейчас, когда наша страна страдает от рашистского нашествия, он был первым, кто продвигал бренд UNITED24 на мировой арене», – заявил Григорий Суркис.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Шевченко определяется с членами своей команды.

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Григорий Суркис выборы президента УАФ Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Трибуна
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Комментарии 4
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contr
Людина у якої все виходило ееее беееее меееееее 😫
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0
Александр
Так шевченко же писал заявление на выход из Нок Украины потому чио зеленский туда внес Суркиса Бубку и Шуфрича .всю эту сепарскую мразь а теперь суркис подлизыает шеву 
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0
potemkin78
прочитав это болельщик  Дженоа очень удивился
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0
contr
Суркіс медведчуківська сепарська підстилка мразь ☝️
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-1
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