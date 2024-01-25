Григорий СУРКИС: «Голосовал бы за человека, у которого все получалось»

Бывший вице-президент УЕФА и почетный член Европейского футбольного союза Григорий Суркис поделился мнением о выборах нового президента Украинской ассоциации футбола. Как известно, на пост претендует единственный кандидат – экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

«Я не голосую. За кого бы проголосовал? Безусловно, я бы голосовал за человека, который за все, что брался - все у него получалось. Это именно Андрей Шевченко, который, на мой взгляд, был огромной фигурой в футболе. Сейчас, когда наша страна страдает от рашистского нашествия, он был первым, кто продвигал бренд UNITED24 на мировой арене», – заявил Григорий Суркис.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Шевченко определяется с членами своей команды.