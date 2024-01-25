Стало известно, кто продолжит работу в УАФ

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров национальной сборной Украины Александр Зинченко и арбитр ФИФА Екатерина Монзуль будут и в новоизбранном на внеочередном Конгрессе УАФ составе Исполкома этой общественной организации.

По информации нашего источника, прославленные в прошлом футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов останутся сопредседателями, соответственно, Комитета национальных сборных команд и Комитета профессионального футбола.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января в Киеве.

Единственным кандидатом на пост президента УАФ является Андрей Шевченко.