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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 11:35 |
662
2

Стало известно, кто продолжит работу в УАФ

Андрей Шевченко определяется с членами своей команды

25 января 2024, 11:35 |
662
2
Стало известно, кто продолжит работу в УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров национальной сборной Украины Александр Зинченко и арбитр ФИФА Екатерина Монзуль будут и в новоизбранном на внеочередном Конгрессе УАФ составе Исполкома этой общественной организации.

По информации нашего источника, прославленные в прошлом футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов останутся сопредседателями, соответственно, Комитета национальных сборных команд и Комитета профессионального футбола.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января в Киеве.

Единственным кандидатом на пост президента УАФ является Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола инсайд Александр Зинченко Катерина Монзуль Олег Блохин Игорь Беланов
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Lev17.
Буде провал.
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Sheva19
Ну и зачем та эти двое нужны Блохин и Беланов геть их 
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