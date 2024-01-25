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Англия
25 января 2024, 11:38 | Обновлено 25 января 2024, 12:12
665
0

Мудрика и Ко ждут рекордсмены. Ливерпуль вошел в историю Кубка лиги

В финале розыгрыша отношения выяснят «Челси» и «Ливерпуль»

25 января 2024, 11:38 | Обновлено 25 января 2024, 12:12
665
0
Мудрика и Ко ждут рекордсмены. Ливерпуль вошел в историю Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм».

Игра завершилась со счетом 1:1. По результатам двух матчей (3:2) «красные» вышли в финал турнира, где 25 февраля в Лондоне на «Уэмбли» сыграют против «Челси», за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

«Ливерпуль» вышел в 14-й финал Кубка английской лиги в истории, что является рекордом среди всех клубов Англии. Мерсисайдцы побеждали в турнире девять раз, что также является рекордом.

Вторую позицию в реестре участий в финале Кубка английской лиги занимает «Манчестер Юнайтед» - 10.

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Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Михаил Мудрик Челси Манчестер Юнайтед
Источник Squawka
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