«Мудрик привыкает к давлению». Трубин оценил выступления легионеров

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин оценил выступления украинских легионеров в европейских топ-лигах.

– Столько наших за рубежом! Успеваете за всеми уследить?

– Как бы много наших ребят за рубежом, стараюсь следить за всеми и всем желаю успеха. Такая уж тенденция, что все наши молодые таланты хотят сыграть в зарубежных чемпионатах – хорошо, что при всех бедах нынешнего времени, у этого поколения есть такая возможность.

– Как вам прогресс Миколенко и Забарного в АПЛ?

– Рад, что все наши прогрессируют. Добавил бы Мудрика, Ярмолюка к этому же списку. Это реально круто – когда в Англии, где каждая игра, как финал, в каждом туре столько матчей с участием украинцев.

– Почему в последних турах ошибался перед травмой Зинченко и по делу ли его критика от легенд футбола и фанов?

– Я не считаю, что Александр ошибается настолько, что можно прямо так обращать внимание. Конечно, «Арсенал» борется за чемпионство, поэтому любая ошибка рассматривается под микроскопом. Но все равно Зинченко – топ-игрок, квалифицированный и ответственный футболист, эти одна-две ошибки только сделают его лучше. А в «Арсенале» его поддерживают, все будет хорошо, я уверен.

– Справедливо ли давление на 70-миллионного Мудрика?

– Давление всегда будет, тем более – в АПЛ и в таком клубе. Но, как я вижу, Миша с каждым матчем, шаг за шагом, к нему привыкает. У него такой характер, что трудности его только заводят. Как только он окончательно адаптируется к этой команде и чемпионату и выйдет на свой уровень, это будет огромная звезда.

И без этого, если сравнивать прошлый и нынешний сезон, то Мудрик однозначно уже спрогрессировал. Конечно, мы должны учитывать, что «Челси», как команда, не в лучшей форме. Но Миша – это топ-игрок, который справится с этим.

– Верили, что Довбик с Цыганковым настолько сильно заиграют в Ла Лиге?

– Однозначно верили. Это игроки очень высокого уровня. Витя всегда был лидером «Динамо», на ведущих ролях в клубе и сборной. У него есть набор качеств игрока топ-класса. Довбик после того гола на Евро-2020 стал такой «голевой машиной», добавил, прежде всего, в уверенности. Эти ребята, кроме таланта и прекрасных данных, еще и очень трудолюбивые.

Ранее Анатолий Трубин назвал 3 игроков, которых он хотел бы видеть в «Бенфике».