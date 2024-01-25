Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
Вице-президент полтавского клуба выступил с заявлением
Полтавская «Ворскла» устами своего вице-президента Олега Лысака выступила против избрания бывшего главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко на пост президента Украинской ассоциации футбола. Ныне 47-летний экс-капитан национальной команды является единственным кандидатом на пост главы организации и должен ее возглавить по итогам Внеочередного конгресса, который состоится в четверг, 25 января.
«Кто заместители [будущего главы УАФ]? Где программа? Что с судейством? Ни один человек в Украине не имеет ответов.
Мы не увидели ни стратегии, ни команды, ничего. Мы самый большой социальный проект в Полтавской области, плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и выражения позиции и мнений», - заявил Лысак.
Как известно, ранее стало известно, что «Ворскла» вышла из состава членов Ассоциации футбола Полтавщины.
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