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Украина. Первая лига
25 января 2024, 10:08 | Обновлено 25 января 2024, 10:18
2406
9

Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна

Вице-президент полтавского клуба выступил с заявлением

25 января 2024, 10:08 | Обновлено 25 января 2024, 10:18
2406
9
Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
ФК Ворскла Полтава. Олег Лысак

Полтавская «Ворскла» устами своего вице-президента Олега Лысака выступила против избрания бывшего главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко на пост президента Украинской ассоциации футбола. Ныне 47-летний экс-капитан национальной команды является единственным кандидатом на пост главы организации и должен ее возглавить по итогам Внеочередного конгресса, который состоится в четверг, 25 января.

«Кто заместители [будущего главы УАФ]? Где программа? Что с судейством? Ни один человек в Украине не имеет ответов.

Мы не увидели ни стратегии, ни команды, ничего. Мы самый большой социальный проект в Полтавской области, плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и выражения позиции и мнений», - заявил Лысак.

Как известно, ранее стало известно, что «Ворскла» вышла из состава членов Ассоциации футбола Полтавщины.

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Олег Лысак Ворскла Полтава выборы президента УАФ Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 9
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potemkin78
Зеленский так президентом стал
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Шевченко не є самостійною фігурою на цій посаді. Я думаю через пів року після його обрання з росіян знімуть всі санкції у футболі, а після зняття спортивних санкцій московити проштовхнуть зняття політичних.
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