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  4. Хави после фиаско Барсы в Кубке допустил свою отставку. Когда она случится?
Испания
25 января 2024, 09:53 | Обновлено 25 января 2024, 10:00
62
0

Хави после фиаско Барсы в Кубке допустил свою отставку. Когда она случится?

Наставник каталонского клуба готов к решительным действиям

25 января 2024, 09:53 | Обновлено 25 января 2024, 10:00
62
0
Хави после фиаско Барсы в Кубке допустил свою отставку. Когда она случится?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения команды в 1/4 финала Кубка Испании от «Атлетика» (2:4) поделился эмоциями от игры и коснулся темы своих перспектив в клубе.

«Нереализованные в матче момент? Это недостаток концентрации, специфические ошибки… Футбол – это игра ошибок, которые мы не минимизировали. Они у нас были. Но я горжусь молодыми игроками. Это Кубок.

Нам нужно побеждать сейчас, в субботу [в матче с «Вильярреалом»]. Команда поднимется, когда начнет побеждать. Нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе. Я в «Барсе». Мы в большом клубе. Если не побеждаешь, тренера увольняют», – заявил Хави.

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Источник Marca
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