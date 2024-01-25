Хави после фиаско Барсы в Кубке допустил свою отставку. Когда она случится?

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения команды в 1/4 финала Кубка Испании от «Атлетика» (2:4) поделился эмоциями от игры и коснулся темы своих перспектив в клубе.

«Нереализованные в матче момент? Это недостаток концентрации, специфические ошибки… Футбол – это игра ошибок, которые мы не минимизировали. Они у нас были. Но я горжусь молодыми игроками. Это Кубок.

Нам нужно побеждать сейчас, в субботу [в матче с «Вильярреалом»]. Команда поднимется, когда начнет побеждать. Нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе. Я в «Барсе». Мы в большом клубе. Если не побеждаешь, тренера увольняют», – заявил Хави.