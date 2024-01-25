«Ты был настоящим воином». Алиев отреагировал на гибель воспитанника Динамо

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев отреагировал на гибель воспитанника столичного клуба Сергея Рожка.

«Серега, мне не вериться, ты был очень хорошим опорником и настоящим воином. Царство тебе небесное, спи спокойно», – написал Алиев.

Сергей Рожок находился в системе «Динамо» с 2000 по 2004 год, Алиев играл с ним за «Динамо-2» с 2002-го по 2004-й.

В Украине Рожок также играл за «Таврию, «Говерлу, киевский ЦСКА, «Харьков, «Десну», «Оболонь», «Кривбасс», «Черноморец» и кропивницкую «Зирку».