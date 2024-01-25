Украина. Премьер лига25 января 2024, 10:14 | Обновлено 25 января 2024, 10:21
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«Ты был настоящим воином». Алиев отреагировал на гибель воспитанника Динамо
Александр играл с Сергеем Рожком в «Динамо-2»
25 января 2024, 10:14 | Обновлено 25 января 2024, 10:21
2129
7
Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев отреагировал на гибель воспитанника столичного клуба Сергея Рожка.
«Серега, мне не вериться, ты был очень хорошим опорником и настоящим воином. Царство тебе небесное, спи спокойно», – написал Алиев.
Сергей Рожок находился в системе «Динамо» с 2000 по 2004 год, Алиев играл с ним за «Динамо-2» с 2002-го по 2004-й.
В Украине Рожок также играл за «Таврию, «Говерлу, киевский ЦСКА, «Харьков, «Десну», «Оболонь», «Кривбасс», «Черноморец» и кропивницкую «Зирку».
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Комментарии 7
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Из этого же выпуска уже погиб Баланчук.
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Краще б загинули ярмвк зеленський і арестович аніж ці чудові хлопці
Який Алієв патріот моцний, що досі не може зрозуміти, що мова - то є зброя. Та і спорт.юа досі толерує свинособачу мову окупанта. Зручно сидіти на двух стільцях, то чому б ні. Це ж на пару копійок більше заробити можна.
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