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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 10:14 | Обновлено 25 января 2024, 10:21
2129
7

«Ты был настоящим воином». Алиев отреагировал на гибель воспитанника Динамо

Александр играл с Сергеем Рожком в «Динамо-2»

25 января 2024, 10:14 | Обновлено 25 января 2024, 10:21
2129
7
«Ты был настоящим воином». Алиев отреагировал на гибель воспитанника Динамо
Профутбол. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев отреагировал на гибель воспитанника столичного клуба Сергея Рожка.

«Серега, мне не вериться, ты был очень хорошим опорником и настоящим воином. Царство тебе небесное, спи спокойно», – написал Алиев.

Сергей Рожок находился в системе «Динамо» с 2000 по 2004 год, Алиев играл с ним за «Динамо-2» с 2002-го по 2004-й.

В Украине Рожок также играл за «Таврию, «Говерлу, киевский ЦСКА, «Харьков, «Десну», «Оболонь», «Кривбасс», «Черноморец» и кропивницкую «Зирку».

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смерть Сергей Рожок российско-украинская война Александр Алиев
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Gargantua
Из этого же выпуска уже погиб Баланчук.
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Александр
Краще б загинули ярмвк зеленський і арестович аніж ці чудові хлопці
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0
Ярослав Ігорович
Який Алієв патріот моцний, що досі не може зрозуміти, що мова - то є зброя. Та і спорт.юа досі толерує свинособачу мову окупанта. Зручно сидіти на двух стільцях, то чому б ні. Це ж на пару копійок більше заробити можна.
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-1
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