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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 09:30 | Обновлено 25 января 2024, 09:33
749
0

На войне с россией погиб воспитанник Динамо Сергей Рожок

Ему было 38 лет

25 января 2024, 09:30 | Обновлено 25 января 2024, 09:33
749
0
На войне с россией погиб воспитанник Динамо Сергей Рожок
фото из открытых источников. Сергей Рожок

24 января в боях за Украину погиб известный в прошлом футболист Сергей Рожок, ему было 38 лет. Об это сообщает фейсбук Бучанской районной ассоциации футбола.

Сергей начинал свой футбольный путь в академии «Динамо», но за первую команду так и не дебютировал. В Украине играл за «Таврию, «Говерлу, киевский ЦСКА, «Харьков, «Десну», «Оболонь», «Кривбасс», «Черноморец» и кропивницкую «Зирку».

За рубежом выступал в чемпионате Беларуси, защищая цвета Минска, Белшины, Немана, Витебска, Гомеля и Смолевичей. Стал обладателем Кубка страны в составе Минска.

С 2019 года Сергей Рожок выступал на любительском уровне. Его последним клубом был «Штурм» из Киевской области.

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Сергей Рожок смерть российско-украинская война
Источник Facebook
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