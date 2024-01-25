На войне с россией погиб воспитанник Динамо Сергей Рожок

24 января в боях за Украину погиб известный в прошлом футболист Сергей Рожок, ему было 38 лет. Об это сообщает фейсбук Бучанской районной ассоциации футбола.

Сергей начинал свой футбольный путь в академии «Динамо», но за первую команду так и не дебютировал. В Украине играл за «Таврию, «Говерлу, киевский ЦСКА, «Харьков, «Десну», «Оболонь», «Кривбасс», «Черноморец» и кропивницкую «Зирку».

За рубежом выступал в чемпионате Беларуси, защищая цвета Минска, Белшины, Немана, Витебска, Гомеля и Смолевичей. Стал обладателем Кубка страны в составе Минска.

С 2019 года Сергей Рожок выступал на любительском уровне. Его последним клубом был «Штурм» из Киевской области.