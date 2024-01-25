Алькарас рассказал, может ли кто-то обыграть Джоковича на Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, может ли кто-то обыграть лидера мирового рейтинга Новака Джоковича на Australian Open 2024.

– В прошлом году вы были единственным человеком, который обыграл Новака на турнире Grand Slam. Как вы думаете, есть ли кто-то еще, кто сможет сделать это на этот раз?

– Думаю, что игроки, которые вышли в полуфинал, обладают достаточным уровнем, чтобы победить его. Посмотрим.

Новака нелегко обыграть, а на турнире Grand Slam, думаю, еще сложнее. Но ему предстоит встретиться с Янником Синнером, который показывает невероятную игру. На этом турнире он не проиграл ни одного сета. Это значит, что у Янника есть уровень и возможности победить Новака.

Так что посмотрим. Я, конечно, буду смотреть матчи. И да, я думаю, что у игроков, которые находятся на этой стадии, есть потенциал, чтобы победить его.