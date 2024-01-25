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Australian Open
25 января 2024, 07:40 | Обновлено 25 января 2024, 08:02
354
0

Алькарас рассказал, может ли кто-то обыграть Джоковича на Australian Open

Карлос уверен, что участники полуфинальной стадии обладают потенциалом для этого

25 января 2024, 07:40 | Обновлено 25 января 2024, 08:02
354
0
Алькарас рассказал, может ли кто-то обыграть Джоковича на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, может ли кто-то обыграть лидера мирового рейтинга Новака Джоковича на Australian Open 2024.

– В прошлом году вы были единственным человеком, который обыграл Новака на турнире Grand Slam. Как вы думаете, есть ли кто-то еще, кто сможет сделать это на этот раз?
– Думаю, что игроки, которые вышли в полуфинал, обладают достаточным уровнем, чтобы победить его. Посмотрим.

Новака нелегко обыграть, а на турнире Grand Slam, думаю, еще сложнее. Но ему предстоит встретиться с Янником Синнером, который показывает невероятную игру. На этом турнире он не проиграл ни одного сета. Это значит, что у Янника есть уровень и возможности победить Новака.

Так что посмотрим. Я, конечно, буду смотреть матчи. И да, я думаю, что у игроков, которые находятся на этой стадии, есть потенциал, чтобы победить его.

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Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Australian Open 2024 Янник Синнер
Источник ASAP text
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