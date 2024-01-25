ВИДЕО. Фейеноорд выбил ПСВ из Кубка Нидерландов

В матче 1/8 финала Кубка Нидерландов в Роттердаме прошел матч «Фейеноорд» - ПСВ.

Гости приехали в статусе фаворита, ведь в этом сезоне во внутреннем чемпионате за 18 матчей они добыли 17 побед, лишь раз сыграв вничью.

Хозяева поля решили дать бой команде Петера Боса. На 31-й минуте Квинтен Тимбер открыл счет в матче. В дальнейшем коллективы имели несколько моментов для взятия ворот, но больше забитых голов в поединке не было – ПСВ вылетает из Кубка Нидерландов.

В 1/4 финала «Фейеноорду» предстоит сыграть с АЗ.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала

Фейеноорд – ПСВ – 1:0

Гол: Тимбер (31)

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